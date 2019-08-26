Milli voleybolcu Meryem Boz, Aydın'ı gururlandırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımının milli oyuncusu Meryem Boz, Aydın'ı gururlandırmaya devam ediyor.



Aydın'ın sultanlarının milli yıldızı Meryem Boz, Aydınlıları gururlandırıyor. Boz, Ankara'da devam eden Eurovolley A grubunda mücadele eden milli takımı ürettiği sayılarla sırtlıyor. Boz, 23 Ağustos'ta Ankara Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında 12 sayı üretti.



İlk 6'da maça başlayan ve başarılı bir performans ortaya koyan Meryem Boz, maçta 12 sayının 8'ini atakla, 3'ünü blokla ve 1'ini de direkt servisten milli takıma kazandırdı.



Dün maçı olmayan milli takım, bugün Bulgaristan'la saat 19.30'da, 28 Ağustos Çarşamba günü Fransa'yla ve 29 Ağustos Perşembe günü de Sırbistan ile grup maçlarına çıkacak.



Boz'u tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların Boz'dan aynı performansı Aydın'ın Sultanları'yla ligde de beklediğini söyledi. - AYDIN