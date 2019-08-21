Son Dakika Haberleri: Milli Voleybolcu Meryem Boz: "Her maç final olacak"
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Milli Voleybolcu Meryem Boz: "Her maç final olacak"

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazı Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair açıklamalarda bulundu.

Milli Voleybolcu Meryem Boz:
A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazı Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair açıklamalarda bulundu.

Boz, şampiyona boyunca tüm Türkiye'ye destek çağrısı yaparak, "Milli formayı giymek, bu bayrağı taşımak benim için çok değerli ve gurur verici. Ülkemiz turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi olmanın avantajı, tüm Türkiye'nin arkamızda olması. Tribünlerin ve sizlerin desteği bizim için çok önemli. Biz sahada elimizden geleni yapacağız. Lütfen siz de tribünleri boş bırakmayın ve bizi her zaman destekleyin" şeklinde konuştu.

"Her maç final olacak" Turnuvada gruplarda karşılaşacakları rakipleri Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Finlandiya'yı değerlendiren Meryem Boz, "Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzdaki takımlar, voleybolu iyi bilen ve voleybolu iyi oynayan takımlar. Bu yüzden her maç bizim için final değerinde bir maç olacak" açıklamasını yaptı.
Avrupa, Meryem, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 
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