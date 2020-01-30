Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'de sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'de sergilenecek - Son Dakika Spor

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'de sergilenecek

6 saat önce

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'deki müzede sergilenecek.

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'de sergilenecek, System.String[]

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli, memleketi Eskişehir'deki müzede sergilenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Meryem Boz, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile müzede bir araya gelen Boz'un, balmumu heykelinin yapılması için maskı alındı.

Boz'un Eskişehir'in ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Büyükerşen, milli sporcunun heykelinin en kısa sürede müzedeki yerini alacağını belirtti.

Büyükerşen, A Milli Kadın Voleybol takımından büyük zaferler beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu zafere Meryem Boz'un da büyük katkısı olacağına inanıyorum. Meryem kızımız, Eskişehir'in yetiştirdiği başarılı sporculardan birisi. Şampiyon olarak bizlere büyük bir gurur yaşattıkları turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Hem kendisine hem tüm takım arkadaşlarına bizlere yaşattıkları büyük gurur dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Eskişehirliler olarak onu izlemekten büyük keyif alıyor ve başarıları ile gurur duyuyoruz."

Müzeye hayran kaldığını aktaran Meryem Boz ise kendi heykelinin de müzede yer alacak olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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