Milli voleybolcu Metin Toy: "Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor" - Son Dakika

Milli voleybolcu Metin Toy: "Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor"

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Metin Toy, 2 yıl aradan sonra Fenerbahçe HDI Sigorta'ya döndüğünü belirterek, "Fenerbahçe'ye geri dönmek, tekrar bu atmosferi ve bu duyguyu yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.

Milli voleybolcu Metin Toy:

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Metin Toy, 2 yıl aradan sonra Fenerbahçe HDI Sigorta'ya döndüğünü belirterek, "Fenerbahçe'ye geri dönmek, tekrar bu atmosferi ve bu duyguyu yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. İki yıl farklı kulüplerde oynamış olsam bile Fenerbahçe benim gözümde çok farklıydı. Bu durumu da hiçbir şey değiştiremez." ifadelerini kullandı.


Geçen sezon Halkbank'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe forması altında geçmiş dönemde çok başarı yakaladık. Aynı başarıları önümüzdeki senelerde de Fenerbahçe formasıyla yaşamayı düşünüyorum. Bunun için de elimden gelenin fazlasını vereceğim. Fenerbahçe'yi layıkıyla istenilen yerlerle, şampiyonlukla ve kupalarla buluşturacağız. Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.


Fenerbahçe taraftarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan milli voleybolcu şunları kaydetti:


"Fenerbahçe taraftarı benim gözümde dünyanın en güzel taraftarı. Voleybol izleyen kesim de gerçekten çok değerli. Fenerbahçe camiasını ve taraftarlarımızı çok özlediğimi dile getirmek istiyorum. Sezon açıldıktan sonra da her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanında olacaklarını düşünüyorum."

Fenerbahçe, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 04:13 

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Metin Toy: 'Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor' - Son Dakika Spor
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