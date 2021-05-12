Milli voleybolcu Oğuzhan Karasu'nun hedefi tekrar Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Oğuzhan Karasu, CEV Avrupa Altın Ligi'nde tekrar şampiyon olmak istediklerini belirtti.

CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdüren milli takımda Oğuzhan, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Uzun ve zor bir sezonun ardından milli takıma geldiklerini aktaran Oğuzhan, "9 gündür kamptayız, kampın bu döneminde daha çok kondisyon ağırlıklı çalıştık. Yorulduk ama bunun sonucunu Avrupa Altın Ligi'nde alacağımıza inanıyoruz. Son şampiyon olarak gideceğimiz turnuvada, elimizden gelenin en iyisini yapıp tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Erkek voleybolunda kanıtlamamız gereken çok şey var. Bu da bizim elimizde, bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.