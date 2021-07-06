Milli voleybolcu Şeyma Ercan: "Tokyo Olimpiyatları'na odaklanmış durumdayız"

Milli voleybolcu Şeyma Ercan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklandıklarını belirterek, "İnanıyorum ki orada da çok iyi bir mücadele vereceğiz." dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki çalışmalarında ikinci günü geride bıraktı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan "Filenin Sultanları"nın akşam idmanını, Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu takip etti.

Açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Şeyma Ercan, Milletler Ligi'nin ardından kısa bir tatil yaptıktan sonra dün İstanbul'da kampa girdiklerini ifade ederek, "Güzel bir kamp dönemine girdik. Takımdaki herkes çok motive ve çok istekli olarak geldi. Şu ana kadar kampımız çok güzel geçiyor, her şey yolunda. Antrenmanlarımızın seviyesi de gayet iyi. Herkes çok motive olduğu için sadece Tokyo Olimpiyatları'na odaklanmış durumdayız. İnanıyorum ki orada da çok iyi bir mücadele vereceğiz, son topa kadar savaşacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.