Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması - Son Dakika

Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması

27.05.2021 11:04
Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması, System.String[]

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın smaçörü Yiğit Gülmezoğlu, CEV Avrupa Altın Ligi'ne son şampiyon olarak katılmanın kendilerini motive ettiğini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın smaçörü Yiğit Gülmezoğlu, CEV Avrupa Altın Ligi'ne son şampiyon olarak katılmanın kendilerini motive ettiğini söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri"nin smaçörü Yiğit Gülmezoğlu, geride kalan sezon ve ay-yıldızlı ekibin hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden milli voleybolcu, "Genç bir kadroyuz, dinamik bir ekibiz. Hazırlık dönemini çok verimli kullandığımızı düşünüyorum. Neşeli bir ortam var. Şu an heyecanımız, turnuvaya iyi bir başlangıç yapma yönünde." ifadelerini kullandı.

Çekya, Portekiz ve Belarus ile mücadele edecekleri yarın başlayacak CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu maçlarını değerlendiren Yiğit Gülmezoğlu, Öncelikli hedefimiz ilk maçı kazanmak. Sonra ikinci ve üçüncü maçı kazanmak. Bu şekilde adım adım düşünerek şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hepimizin aklındaki şey bu. 'Son şampiyonuz' diyerek kendimize baskı kurmaktansa, bunu bir heyecan ve motivasyon olarak görüyoruz. Avrupa Ligi'nin en zor gruplarından biri bizim grubumuz. Biz de bunun üstesinden gelebilecek bir ekibiz." şeklinde konuştu.

"Daha önce bir başarı elde edememiş olmak, bize bir motivasyon kaynağı olacaktır"

Yiğit Gülmezoğlu, Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı ayrı bir motivasyonla beklediklerini ifade etti.

Çok yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Gülmezoğlu, "Üç günde bir maç oynadık. Önce Altın Ligi oynayacağız. Arada bir aylık dinlenme süremiz olacak. Bir yenilenme süresi diyebiliriz. O süreden sonra Avrupa Şampiyonası'na hazır gireceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda daha önce bir başarı elde edememiş olmak, bize bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bunu en doğru şekilde kullanacağımıza inanıyorum." yorumunu yaptı.

"Türkiye erkek voleybolunda bir ivme yakaladı"

Milli takımın genç oyunculardan kurulu olduğuna dikkati çeken Yiğit Gülmezoğlu, "Türkiye erkek voleybolunda bir ivme yakaladı. Buradaki jenerasyon her ne kadar genç olsa da bu sene takımlarında ilk 6'da mücadele eden oyunculardan oluşuyor. Bunu başarabiliyor olmak, bu ekibin önemli bir yerde olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat hayalinin olduğunu da vurgulayan milli voleybolcu, "Her sene bir önceki senenin üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Yakaladığımız jenerasyonla, 'Olimpiyatlar neden olmasın?' diyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum"

Uzun yıllar Arkas Spor'da görev yaptıktan sonra gelecek sezondan itibaren Halkbank forması giyecek Yiğit Gülmezoğlu, ayrılıktan dolayı burukluk yaşasa da yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Geride kalan sezonu değerlendiren Gülmezoğlu, "Arkas Spor çok büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte her sene hedefiniz şampiyonluk oluyor. Ancak bu sene talihsiz birkaç sakatlık geçirdik. Pasör çaprazımızı sezon başında kaybettik. Efe, onun yerine gelerek çok iyi performans gösterdi. Burak'ı final dönemlerinde kaybettik. Sonradan tekrar döndü ve çok iyi performans sergiledi. Bunun gibi birkaç talihsiz olaya rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk 4'te kalmayı başardık. Takımın hedefi olan Avrupa kupalarını garantiledik. Daha iyi olabilirdi ama yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

Arkas Spor'u her zaman ailesi gibi gördüğünü kaydeden milli voleybolcu, "Onlara çok şey borçluyum ama ne aldıysam geri verebildiğimi de düşünüyorum. Tabii ki ayrıldığım için içimde bir burukluk var. Şu an çok heyecanlı bir takım olan Halkbank'a adım attım. Bunun için hem gurur duyuyorum hem de yeni başarılar için önümüzdeki sezonu iple çekiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması
Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması
Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması
Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması
Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması

Avrupa Şampiyonası, Yiğit Gülmezoğlu, Şampiyon, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız 360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı 360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 İnternetten ikinci el telefon sipariş etti, gelen kargodan Türkçe sözlük çıktı
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
10:52 360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı
10:49 Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı
10:44 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak         
11:14
İnternetten ikinci el telefon sipariş etti, gelen kargodan Türkçe sözlük çıktı İnternetten ikinci el telefon sipariş etti, gelen kargodan Türkçe sözlük çıktı         
11:07
O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu         
11:04
Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor         
11:03
Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş         
10:51
Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü         
10:23
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı         
09:49
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 11:20:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement