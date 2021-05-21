SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu

21.05.2021 10:37

SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştuMeryem Boz: Tüm madalyalara talibiz"Tam enerjimle milli takıma geldim""Şampiyon takıma geldiğim için mutluyum"Ebrar Karakurt: Türk milli takımını ve Türk halkını güzel şekilde temsil etmek istiyoruz"İtalya'ya transferimden...

SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu

Meryem Boz: Tüm madalyalara talibiz

"Tam enerjimle milli takıma geldim"

"Şampiyon takıma geldiğim için mutluyum"

Ebrar Karakurt: Türk milli takımını ve Türk halkını güzel şekilde temsil etmek istiyoruz

" İtalya'ya transferimden dolayı çok heyecanlıyım"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, hazırlıklar ve hedefler hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

BOZ: TÜM MADALYALARA TALİBİZ

3 önemli turnuvada da hedeflerinin madalya olduğunu dile getiren 33 yaşındaki sporcu, "3 önemli turnuvada yer alacağız. Teknik olarak hazır olsak da şu an alışma sürecindeyiz. Milletler Ligi daha çok alışma dönemi gibi geçecek diye düşünüyorum ama önemli ve daha önce madalya aldığımız bir turnuva. En önemli turnuvamız tabii ki olimpiyatlar. Olimpiyatlarda kürsüde olmak istiyoruz. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var ve finalde kaybettiğimiz bir maç var. Tüm madalyalara talibiz" diye konuştu.

"TAM ENERJİMLE MİLLİ TAKIMA GELDİM"

Milli takım kampına hazır geldiğini söyleyen Boz, "Lig tamamlandıktan sonra 20 gün bir aram oldu, arkadaşlarıma göre daha dinlenerek kampa katıldım. Tam enerjimle milli takım kampına katıldığım için şanslıyım" dedi.

"ŞAMPİYON TAKIMA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Milli pasör çaprazı Boz, VakıfBank'a transferi için de "Şampiyon bir takıma geldiğim için çok mutluyum. VakıfBank'a büyük bir katkı sağlayacağıma inanıyorum. Giovanni Guidetti ile uzun yıllar milli takımda çalıştığım için alıştığım bir antrenör. VakıfBank ailesine katıldığım için de çok mutluyum" diye konuştu,

KARAKURT: TÜRK MİLLİ TAKIMINI VE TÜRK HALKINI GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Yoğun bir tempoda mücadele edeceklerini söyleyen Ebrar Karakurt, "Önümüzde çok zorlu maçların olduğunun farkındayız. Bizim için en önemlisini Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası. Milletler Ligi'ni de bir hazırlık süreci olarak görüyoruz. Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'nda en üst performansımıza ulaşmak istiyoruz. Umarım hedeflediğimiz ve istediğimiz yerde tamamlarız. Türk milli takımını ve Türk halkını çok güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YA TRANSFERİMDEN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM"

Karakurt, İtalya Serie A1 takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transferi için de, "Çok heyecanlıyım ve uzun zamandır hayallerim arasında vardı. Bir Türk takımına rakip olduğunda nasıl olacağını merak ediyorum. Umarım takımımı en iyi şekilde temsil ederim. Orada da şampiyonluklar için oynarız. Benim için iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum" dedi.

SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu
SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu
SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu
SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu
SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu
SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu

Şampiyon, İtalya, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı         
12:20
2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek         
11:57
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!         
11:37
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor         
10:58
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:28:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt, DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement