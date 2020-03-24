Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalımGözde Yılmaz: Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalımAyça Aykaç: Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruzTuğba Şenoğlu: Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelimMUSTAFA AKIN / İSTANBUL, - Dünyayı...

Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalım

Gözde Yılmaz: Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım

Ayça Aykaç: Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruz

Tuğba Şenoğlu: Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL, -

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek için milli voleybolcular evde kal çağrısı yaptılar. VakıfBank Spor Kulübü ve Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli voleybolcuları, Demirören Haber Ajansı aracılığı ile koronavirüs salgınına dikkati çekerek evlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verip herkese 'evde kal' çağrısı yaptılar.

MELİS GÜRKAYNAK: "SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ALDIĞI KARARLARA HARFİYEN UYALIM"

VakıfBank Spor Kulübü'nün kaptanı Melis Grkaynak,"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın yüzünden çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde bizler için özveri ile çalışan doktorlarımıza, sağlık personellerimize ve bize hizmet sağlamak için çalışmak zorunda olan tüm emekçilere yapabileceğimiz en büyük yardım Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uymak olacaktır. Lütfen önerilen hijyen kurallarına özen gösterelim ve en önemlisi gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Ancak birlik olup kurallara uyarsak bu zor günlerin üstesinden gelebiliriz.Kendinize iyi bakın ve lütfen evde kalın" diye konuştu.

GÖZDE YILMAZ: "SEVDİKLERİMİZİN HAYATINI RİSKE ATMAYALIM"

VakıfBank Spor Kulübü'nün milli pasör çaprazı Gözde Yılmaz, "Ülke ve dünya olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Öncelikle biz sağlıklı kalalım diye özveri ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık personeline minnettarım. Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, onların işini daha da zorlaştırmayalım. Sevdiklerimizin hayatını da riske atmayalım. Sizler de kendinize çok dikkat edin ve evde kalın" dedi.

AYÇA AYKAÇ: "HERKESİN EVDE KALMASINA DIŞARI ÇIKMAMASINI RİCA EDİYORUZ"

Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli liberosu Ayça Aykaç, "Koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine evlerimizde bulunuyoruz. Bu süreçt e biz sporcular elimizden geldiğinde antrenmanlarımıza evlerimizde devam etmeye çalışıyoruz. Antrenörlerimiz ve kondisyonerlerimizin gönderdiği programlara harfiyen uymaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Beslenmemize de normalden daha özen gösteriyoruz. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları yakından takip ederek evlerimizde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Herkesin evde kalmasına dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. 'Evde kal Türkiye'. "

TUĞBA ŞENOĞLU: "TEMİZLİĞİMİZE VE HİJYENİMİZE ÇOK DİKKAT EDELİM"

Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli smaçörü Tuğba Şenoğlu, koronavis sebebiyle evlerinde bulunduklarını ifade ederek, "Biz sporcular çalışmalarımızı evde devam ettirmeye çalışıyoruz. Antrenörümüzün ve kondisyonerimizin verdiği programı evde uygulamaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağlığımız çok önemli, temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim. Bağışıklık sistemimizi hep koruyalım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler doğrultusunda herkesin evde kalmasını dışarı çıkmamasını önemle rica ediyorum. 'Evde kal Türkiye' "diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Melis Gürkaynak'ın açıklamaları

-Gözde Yılmaz'ın açıklamaları

-Ayça Aykaç'ın açıklamaları

-Tuğba Şenoğlu'nun açıklamaları


Tuğba Şenoğlu, Gözde Yılmaz, Ayça Aykaç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:03 Kaynak: DHA

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