Milli voleybolculardan şampiyona değerlendirmesi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk iki maçını kazanan A Milli Voleybol Takımı'nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve milli oyuncu Ebrar Karakurt, galibiyetler nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen oyunculardan kaptan Eda Erdem Dündar "Turnuvanın başından itibaren inanılmaz bir destek var. Federasyonumuz çok güzel bir organizasyona imza atıyor. Gerek açılış seremonisi gerek Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki ilgi, çalışanların özverisi şimdiye kadar muhteşemdi. Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde organize ettiğimizi düşünüyorum. İlk gün Yunanistan'a karşı iyi servis atıp güzel bir mücadele ortaya koyduk. Finlandiya mücadelesinde ise rakibimiz neredeyse hiç hata yapmadı ve çok iyi servis atarak bizi hataya zorladı. Yine de mücadeleden kopmadık ve final setine gitse de kazanmayı bildik. Bu yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Zorlu maçların kendilerini beklediğine işaret eden Eda, "Bugün yaptığımız antrenmanla Bulgaristan maçı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Daha sonrasında Fransa ve son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan ile oynayacağız. Fransa genç bir jenerasyonla burada, açılış maçında iyi bir oyun ortaya koydular ama dün kaybettiler. Rakibimizi inceleyeceğiz, o maçı da üç puanla bitirmemiz gerekiyor. Sırbistan maçımız ise gruptaki en son ve en zorlu maç. İnanıyorum ki salon o gün tamamen dolu olacak ve biz sahada 'Filenin Sultanları' olarak elimizden geleni yapıp mücadeleyi kazanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'nda kolay takım yoktur"

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden genç oyuncu Ebrar Karakurt ise takıma katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Ebrar, maçların zorluk derecesinin değiştiği yorumunu yaparak, "Galibiyetle başlamak her zaman güzel. İki maçta da galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Diğer rakiplerimizi de yenip finale kadar gitmek istiyoruz. Takıma katkı verdiğim için sevinçliyim, umarım önümüzdeki maçlarda da bu devam eder. Maçlar ilerledikçe performansımızı da arttırmamız gerekecek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kolay takım yoktur. Yarınki rakibimiz Bulgaristan iyi bir takım. Mağlubiyetle başladılar ama tecrübeli oyuncuları var. Onlara karşı iyi bir galibiyet alıp daha sonra Fransa ve Sırbistan maçlarını kazanarak grubumuzu tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekip, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.