Son Dakika Haberleri: Milli voleybolcuların maç programı belli oldu
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Milli voleybolcuların maç programı belli oldu

58 dakika önce

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Milli voleybolcuların maç programı belli oldu, System.String[]
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Türkiye, maçlarına 2, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde çıkacak.
Çin'in Ningbo kentinde bulunan Beilun Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanacak B Grubu maçlarında ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Çin, Almanya ve Çekya karşısında olimpiyat vizesi için mücadele edecek.
Grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:
2 Ağustos: Türkiye-Almanya (TSİ 15.00)
3 Ağustos: Türkiye-Çekya (TSİ 10.00)
4 Ağustos: Çin-Türkiye (TSİ 15.00)
Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:43 Kaynak: AA
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