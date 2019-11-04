Milli wushucu Zeynep Alipaşaoğlu, başarılarıyla gurur duyuyor

Çin'in Şanghay kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda 52 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Zeynep Alipaşaoğlu, "Biz sadece dövüşmüyoruz, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapan Alipaşaoğlu, 3 Türkiye şampiyonluğu, 1 Balkan 3'üncülüğü ve bir de Akdeniz şampiyonluğu elde etti.

Son olarak Çin'in Şanghay kentinde dünya üçüncüsü olmayı başaran milli sporcu, kariyerini yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.

Başarılı genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Türkiye şampiyonluğundan sonra yoğun bir kamp süreci geçirdiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda her sporcu gibi Türk bayrağını en güzel yere taşımayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı hedeflediğini ifade eden Alipaşaoğlu, şöyle konuştu:

"Görevimizin büyüklüğünü ve kutsallığını bilerek buralara geldik. O yüzden hedefimiz hep en iyisiydi. Uluslararası müsabakalarda, özellikle Dünya Şampiyonası gibi daha büyük müsabakalarda insanlar üniformanda senin bayrağına baktığı zaman, aslında sana bakıyor. Sen de burada Türkiye'yi temsil ediyorsun. Aslında bu kolay bir şey değil. Hem zihinsel hem de bedensel olarak ülkeni en güzel şekilde temsil etmen lazım. Biz sadece dövüşmüyoruz, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

"Bir sonraki şampiyonada daha iyisini yapacağız"

Alipaşaoğlu, psikolojik ve fiziksel olarak zor bir spor yaptıklarını, her zaman da çabalarını artırarak çalıştıklarını anlattı.

Ülkesini temsil ettiği için büyük gururu yaşadığını belirten Alipaşaoğlu, "Keşke şampiyonluk kazansaydım ama bazen nasip olmuyor. Üçüncülük nasip oldu. Bir sonraki şampiyonada daha iyisini yapacağız. İstiklal Marşı'nı okutmak için en güzel şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkesini uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Alipaşaoğlu, "İnsan spora başlayıp belli bir kademeye geldikten sonra, sürekli 'Ben daha ne yapabilirim, daha ne kadar performansımı artırabilirim?' diye düşünüyor. Bunun en üst noktası zaten senin uluslararası bir yerde bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutup, insanlara duyurabilmen. Kürsüde Türk bayrağını kaldırmak kadar gurur ve onur verici bir şey yok. O yüzden çok kutsal bir görev yaptığımızı düşünüyorum. "

Alipaşaoğlu, Dünya Şampiyonası'nda derece aldığı için Dünya Kupası'na katılma hakkı da elde ettiğini anımsatarak, burada da başarı sağlamak istediğini sözlerine ekledi.