Milli yelkenci Alican Kaynar, Avustralya'da Finn Gold Cup'a katılacak

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün olimpik milli sporcusu Alican Kaynar, Avustralya'da düzenlenecek Finn Gold Cup 2019'da mücadele edecek.
Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Alican, 2019'un son yarışmasında madalya hedefliyor.
Melbourne'ün önemli yat merkezlerinden Royal Brighton Yacht Club'ın ev sahipliği yapacağı kupa, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi sporcular için önemli bir hazırlık yarışması olacak.
Tokyo 2020 kotasını geçen yıl alan Alican Kaynar, bu organizasyon öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.