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Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi
6 saat önce
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.
Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci Alican Kaynar, topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 6. basamağına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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