Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 8'inciliğe yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 8'inciliğe yükseldi - Son Dakika Spor

Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 8'inciliğe yükseldi

6 saat önce

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 8'inciliğe çıktı.

Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 8'inciliğe yükseldi, System.String[]

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 8'inciliğe çıktı.

Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci Alican Kaynar, topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 8. basamağına yükseldi.

Kanarya Adaları'ndaki kampta olimpiyatlara hazırlanan milli sporcu, 30 Mart-4 Nisan'da Prenses Sofia Yarışları'nda, 8-16 Mayıs'ta Finn Dünya Şampiyonası'nda, haziranda da Dünya Kupası Finali Yarışmaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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