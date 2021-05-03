Milli yelkenci Alican Kaynar, Portekiz'de Finn Dünya Şampiyonası'na katılacak
03.05.2021 13:09
Milli yelkenci Alican Kaynar, Portekiz'deki 2021 Finn Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Milli yelkenci Alican Kaynar, Portekiz'deki 2021 Finn Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye'yi yelkende "Finn" kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın olimpik milli sporcusu Alican Kaynar, Porto'da 5-12 Mayıs tarihlerindeki şampiyonada mücadele edecek.
Avrupa Şampiyonası'nda beşinci olan Alican Kaynar'ın bu seneki en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye yelken tarihinde ilk madalyayı kazandırmak olduğu belirtildi.
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