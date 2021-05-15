Milli yelkenci Ecem Güzel, 2021 ILCA Coach Regatta Yarışları'nda üçüncü oldu

Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz'de düzenlenen 2021 ILCA Coach Regatta Yarışları'nda üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Vilamoura bölgesinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı organizasyonda 8 yarış sonunda 43 net puan toplayan Ecem Güzel'in üçüncülüğü elde ettiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü sporcusu Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.
Kaynak: AA
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