Son Dakika Haberleri: Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak
Son Dakika Spor Haber

Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak

59 dakika önce

Milli yelkenci Ecem Güzel, gelecek yıl Japonya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak, System.String[]
Milli yelkenci Ecem Güzel, gelecek yıl Japonya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ecem Güzel, 120 net puanla 10. oldu.
Milli sporcu bu derecesiyle daha önce elde edilen olimpiyat kotasının sahibi olarak gelecek yıl yaz oyunlarında mücadele etmeye hak kazandı.
49 ülkeden 111 sporcunun mücadele ettiği şampiyonayı olimpik milli sporcu Nazlı Çağla Dönertaş ise 30. sırada tamamladı.
Ecem Güzel, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti Juventus'tan Merih'i kiralamak isteyen Milan'a yanıt geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:09:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]