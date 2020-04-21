Milli yıldız Serdar Gürler Spor Arena canlı yayınında

Süper Lig'de Göztepe forması giyen milli yıldız Serdar Gürler, corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada karantina günlerini Spor Arena'ya değerlendirdi.



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Serdar Gürler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Evde çalışmak sıkmaya başladı... Öncelikle çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum. Anne olmak çok zormuş, çocuklar uğraşmanın zor olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.



Çalışmaların ne yönde



Biz her zaman dışarıya çıkmaya alışkınız. İnsan görmek için markete gidiyoruz, bahane olarak. Markete günde iki kere gidiyorum hava almak için. Evde gerçekten çok sıkılıyoruz. Evde bulunduğum zamanları çocuklarımla oyun haline çevirmeye çalışıyorum.



Bize gelen hiçbir şey yok. Onlar bizden daha hakimler. Bizde ligin başlamsını dört gözle bekliyoruz. Bu süreçten sonra en az bizim sört haftaya ihtiyacımız olacak. Tamam, evde antrenman yapıyoruz ama kardiyo olarak eksiğimiz var. Kondisyon çok farklı üç idmana çıkmazsan hissediyorsun.



Soru: İlhan hoca isteyen sosyal mesafeyi korumak şartıyla tesislerde çalışabilir demişti. Sen ne diyorsun?



Benim böyle bir şeyden haberim yok (gülerek). Tesisin içine girmek yasak. Geçen gün bizi tesisin içine almadılar, güvenlikçiler.



Kötü bir dönemimiz vardı. Ama bütün takımlarda olan bir şey ama biz düşüşün üstesinden erken geldiğimizi düşünüyorum. İlhan hoca geldikten sonra 6-7 maç yenilmedik. İyi bir çıkış yakaladık. Geçen sezon büyük sıkıntı çektik.



Göztepe'nin yeni evi açıldı. Çok güzel bir stat.



Biz yukarıya bakmaya çalışıyoruz. 37 puandayız. Bizim en büyük hedefimiz ilk 5'e girmek. Geçenlerde okudum " Fenerbahçe'nin eski başkanı ibr şey açıklamış tüm maçları kazanabilirse şampiyon olabilir" gibisinden, bizim de öyle bir hedefimiz var tüm maçları kazanmak ama şampiyonluk için gerçekçi olmak lazım.



Milli Takım'a çağırılmasaydım bile benim motivasyonum düşmez. Hiçbir zaman Milli Takım'a gitmediğim için üzülüp futboluma yansıtmadım. Amacım her zaman o şanlı formayı giymektir.



Soru: Adın Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor...



Göztepe'de mutluyum. Göztepe'de yarım kalmış hayallerim var. Bu sene toparladık Avrupa'yı zorlayabiliriz belki, ilk niyetim takımda kalmak; ama transfer söylentileri tabii ki de çok doğal. Benim kafam şu an Göztepe'de 8 maçım daha var, anlaşırız anlaşmayız orasını Allah bilir. Ben gereken fedakarlığı yapıcam. Benim olduğum yerde para söz konusu olmak çok büyük farklar olmazsa... İlk amacım takımda kalmak ama başkanım ya da yöneticilerim başka bir şey düşündüyse herkes kendi yoluna bakar.



- Menajerimin söylediğine göre bana gelen teklifler var. İsim veremem ama gelen teklifler var.