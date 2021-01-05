Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testi pozitif çıktı!

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Takımın teknik patronu Galtier, Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve Angers ile oynanacak mücadelede yer alamayacağını söyledi. Bu sezon 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 22 maçta görev alan Yusuf Yazıcı 11 gol, 4 asistle takımın skorer oyuncularından birisi durumunda. -İHA-

Son Dakika

Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri kredi ile gerçek olacak

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı

Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın

Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada

Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?