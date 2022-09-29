Remzi Çayır: "Hiçbir İktisat İlminde, Hiçbir Toplulukta Olmayan İşler Bizim 'Erdoğanizm'de Oluyor"

Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır, "Faizi Merkez Bankası emrediyor, 14 olan faizi 13'e indiriyor. Tam bir komedi. Hiçbir iktisat ilminde, hiçbir toplulukta olmayan işler bizim 'Erdoğanizm'de oluyor. Bir de adını 'Erdoğanizm' koymuşlar, yandaşları şakşakçıları. Ben olsam 'hadi oradan' derim. Kendi kendinize film olmayın, ortada bir Erdoğanizm de yok, ilaç da yok, bir proje de yok bir bütünlük de yok" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, özetle şunları söyledi:

"Terör yine çirkin yüzünü gösterdi ve masum insanları öldürmeye devam ediyor. Ne yazık ki insanoğlu bir türlü kendini ifade etmek yerine şiddeti seçmekten teröre bulaşmaktan, bölücülük yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Hele Türkiye, PKK belasıyla… Gerçekten Amerika'nın beslediği, zaman zaman Rusya'nın koynunda zaman zaman Amerika'nın koynunda. Bazen Avrupa'nın şımarık evladı konumuyla karşımıza çıkan bir terör örgütü var. İsimleri değişiyor, harfleri değişiyor ama adamların zihniyeti değişmiyor. Garip olan bir şey daha var şiddetle yan yana duran terör örgütüyle yan yana durup siyasi organizasyon yapan var olmaz. Hiçbir hükümet, hiçbir toplum böyle bir yapıya izin veremez. Hükümet bu konuda hiçbir zaman siyasi davranmamalıdır. Muhalefeti, iktidarı terör konusunda aynı gözle bakmalı, aynı refleksi göstermeli, aynı tepkiyi göstermelidir. Terör evrensel bir beladır. İnsanlık suçudur. İnsanı yok etmeye yönelik bir eylemdir. Bu eylemin partisi olmaz. Hükümetin bu konuda atacağı her adımı destekleyeceğiz. PKK belası Amerika'nın himayesinde Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de devletleşmiş, bunu yok etmeye hepimizin gücü yeter. Yeter ki birlik olalım. Terörle mücadeleyi siyaset üstü bir dava olarak herkesin görmesini istiyorum.

"HİÇBİR İKTİSAT İLMİNDE, HİÇBİR TOPLULUKTA OLMAYAN İŞLER BİZİM 'ERDOĞANİZM'DE OLUYOR"

Üniversite gencinin nasıl iş bulacağı ile ilgili sayın hükümetin başı var mı bir projen? Yok. Faizi Merkez Bankası'na emrediyor, 14 olan faizi 13'e indiriyor. Tam bir komedi. Hiçbir iktisat ilminde, hiçbir toplulukta olmayan işler bizim 'Erdoğanizm'de oluyor. Bir de adını 'Erdoğanizm' koymuşlar, yandaşları şakşakçıları. Ben olsam 'Hadi oradan' derim. Kendi kendinize film olmayın, ortada bir Erdoğanizm de yok, ilaç da yok, bir proje de yok bir bütünlük de yok. Yok öyle bir şey. Gelişi güzel. Akşam bir yatıyor, sabah bir kalkıyor bir karar, ertesi gün başka bir karar. 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir öngörü yok.

"BU ÜLKENİN DOLU DOLU KÜRŞATLARI VAR. MUSTAFA KEMALLERİ VAR. MUHSİN YAZICIOĞULLARI VAR"

30 Ekim'de Ankara Kapalı Spor Salonu'nda on binlerin katıldığı buluşma gerçekleştireceğiz. Milletimizle buluşacağız. Adalet, liyakat meşalesi ve umudun ışığını yakacağız. Milletin sahici projelere, doğru dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Yalan söylemeyen siyasetçilere ihtiyacı var. Milletin kendisine ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, iktidar bile elden gitse hakkı, hakikati söyleyen siyasetçilere ihtiyaç var. Masal kahramanlarına ihtiyacımız yok. Bu ülkenin dolu dolu Kürşatları var. Mustafa Kemalleri var. Muhsin Yazıcıoğulları var. Umutsuzluğa gerek yok. Bu millet bir kişide var olup bir kişide yok olacak değildir. Türk milletine sesleniyorum; milletin önüne milli ittifakı koyacağız. Ne 6'lı masadan bir işaret var ne Cumhur İttifakı'ndan. Hiçbir şey yok, yeni sözler yok. Yeni umutlar yok. Gelecek ile ilgili bir hikaye yok."