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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur - Son Dakika

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur

26.12.2021 16:34

ANKARA Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yokturKaan ULU/ANKARA, (DHA)- Milli Yol Partisi; Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim ve Genel İdare Kurulu'nu ve kurucu genel başkanını belirlemek üzere ilk toplantısını parti genel merkezinde yaptı.

ANKARA Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- Milli Yol Partisi; Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim ve Genel İdare Kurulu'nu ve kurucu genel başkanını belirlemek üzere ilk toplantısını parti genel merkezinde yaptı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Adalet su gibidir. Ekmek gibidir. Eğer adaletli bir yönetim yoksa umutsuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Adalet yoksa kalkınma yoktur. Adalet yoksa üretim ve güvenlik yoktur' dedi.

191 kurucu üyenin yer aldığı kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde teslim eden. Partinin kurucu genel başkanı Remzi Çayır, yetkili kurulların oluşmasının ardından ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, sözlerine parti üyelerine teşekkür ederek başladı. Çayır, "Kurucu genel başkan olarak bana görev tebliğ edildi. Ben bu görevi Allah'ın bir emaneti, Türk Milleti'nin bir bayrağı olarak görüyorum. Kesinlikle omuzlarımdaki yükün de farkındayım" dedi.

'MİLLET ŞU ANDA UMUTSUZ'

Çayır, iktidara yönelik eleştirilerinin devamında, 'O kadar umutlarla geldiler. 20 yıldır iktidarda olanlar hiç iktidar olmamış gibi muhalefet ağzıyla dönüp millete konuşuyorlar. Önce milletin tansiyonunu çıkarttılar; 22'ye, 24'e. Beyin hasar gördü. Vücut hasar gördü. Sonra akıllarına nasıl geldiyse bir çözüm geldi. O da tuhaf bir çözüm. Turgut Özal'ın yıllar önce terk ettiği bir çözüm. Milletin, fakirin fukaranın cebine yine dadanma sistemi. Yine fakir fukaranın sırtına yaslanma sistemi. Döviz endeksli faiz sistemi getirdiler. Faiz var. Döviz var. Merkez Bankası (MB) garantili. Güya tansiyonu düşürdüler. Yüksek tansiyon bedende tahribat oluşturur. Şu anda iktidar millete büyük bir kötülük etti. Millet şu anda umutsuz. 20 yıldır iktidarda olanlar hala adalet arayışındalar. Hala adalet getireceklermiş. Hala liyakat sistemini kuracaklarmış. Hukuku üstün tutacaklarmış. Kalkınmayı sağlayacaklarmış. Kafaya bak. Adama sormazlar mı '20 yıldır neredeydin sen' diye?? şeklinde konuştu.

'ADALET YOKSA ÜRETİM YOKTUR'

Çayır, bir yerde adalet olmadığı taktirde orada yaşamın da olamayacağını savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Adalet su gibidir. Ekmek gibidir. Eğer adaletli bir yönetim yoksa umutsuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Adalet yoksa kalkınma yoktur. Adalet yoksa üretim ve güvenlik yoktur. 'Niye dış sermaye gelmiyor' diye kendi kendilerine feryat ediyorlar. Dışarıdan içeriden durmadan sermaye çağırıyorlar. Senin bu adaletsizliğine, senin bu keyfiliğine, senin bu vurdumduymazlığına kim gelir? Kim kendini güvende hissedebilir. Türkiye'nin derhal bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni seslere, yeni yüzlere, yeni projelere, sahici siyasete, rasyonel projelere ve iktidara ihtiyacı var. 'Davam' diyor. Dava para davası mıydı? Makamları elde ettiniz. Paraları elde ettiniz. Aileleri çoğalttınız. Türkiye'nin geldiği yer burası. İşsizliği yüzde 11-12 diye açıklıyorlar. Türkiye'de fiili işsizlik şu anda yüzde 20'lerin üzerinde.?

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Adalet yoksa üretim yoktur

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Genel İdare Kurulu, Türkiye, Adalet, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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