Remzi Çayır'dan AKP İktidarına: "20 Yılda Milleti Getirdiğiniz Yer Umutsuzluk Batağı"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "3 kişilik bir aile günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün çay simit yeseler aylık maliyetleri kaç para biliyor musunuz? 4 bin 500 lira. Sadece simit çay yeseler toplam giderleri 4 bin 500 lira. Elektrik faturasından bahsetmiyorum, sudan bahsetmiyorum, giyimden bahsetmiyorum, diğer temel gıdalardan da bahsetmiyorum. Bu millet nasıl yaşayacak saygıdeğer iktidarın sahipleri. 20 yılda milleti getirdiğiniz yer umutsuzluk batağı" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, özetle gündeme dair şunları söyledi:

"Türkiye gerçekten zor ve artık dönülmez bir türlü umutsuzluğun çukuruna düşmüş vaziyette. Çukura düşürende 20 yıllık iktidardır. Kimse işi başkalaştırmasın. Kimse gerçeklerin arkasına yalancıktan kuyruklar oluşturmasın. Şu anda geldiğimiz tablonun temel sorumlusu şu anki iktidar ve iktidarın başındaki insanlardır. Kimse dış güç, iç güç aramasın. Bunlara milletin karnı tok. İşler iyi giderse dış güç yoktu. İşler ne zaman kötü giderse hemen dış güce bağla, kendini masumlaştır. Bu tür şeylere hiçbir zaman Türk milleti kanmamalıdır. Her iktidarın bir ömrü var. İbn-i Haldun'un ifadesiyle onlara sesleniyorum, 'Herkesin bir ömrü var, her faninin bir ömrü var, her iktidarın da bir ömrü vardır'. İşi zorlamayın, kendi tabii akışına bırakın, bırakın insanlar özgürce düşüncelerini söylesinler. Korkularla gelecek kuramazsınız.

"20 YILDA MİLLETİ GETİRDİĞİNİZ YER UMUTSUZLUK BATAĞI"

2002 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce bir söz söylemişti biliyorsunuz, çayla, simitle milletin önüne çıkıp bu çay bu simitle yaptığı hesaplamada 'eğer insanlar yarın bir gün çayın ve simidin zamlanmasıyla hayatlarının çekilmez bir hale geldiğini görürlerse bilsinler ki yönetenler acz ve umursamazlık içindedir. Özetle söylüyorum; yani yiyip, içiyorlar milletin malını' demişti. Şimdi simit birkaç bilemediniz bir yıl önce 2 yıl önce kaç liraydı? 1 liraydı değil mi? Çay kafede, kahvede, açık çay bahçelerinde ne kadardı, 1 liraydı. Simit kaç para şu an, 5 lira. Daha da pahalı olduğu yerler var. Çay kaç para normal yerlerde 5 lira. Kimi lüks veya benzeri kafelerde 15 lira, 12 lira. Tutturabildiğine… Peki 3 kişilik bir aile günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün çay simit yeseler aylık maliyetleri kaç para biliyor musunuz? 4 bin 500 lira. Sadece simit çay yeseler toplam giderleri 4 bin 500 lira. Elektrik faturasından bahsetmiyorum, sudan bahsetmiyorum, giyimden bahsetmiyorum, diğer temel gıdalardan da bahsetmiyorum. Bu millet nasıl yaşayacak saygı değer iktidarın sahipleri. 20 yılda milleti getirdiğiniz yer umutsuzluk batağı. Hala mı görmüyorsunuz? Birileri bu milletin hazinesine göz koymuş durumda. Milletin hazinesinden bir şeyler aşırıyorlar. Bir şeyler aşırırken milleti fakir bırakmak için her türlü yolu deniyorlar. Umut bitti.

"BU HAREKET 8 AYDA BÜYÜK KONGRESİNİ YAPACAK"

Bu hafta sonu 3 ilde birden kongre var. Nerede var; Manisa'da var, Kilis'te var, Batman'da var. Gelecek hafta nerede var; Kayseri'de, Sakarya'da var. Devam edip en kısa sürede eylül ayı içerisinde, 8 ayda büyük kongreye doğru gidiyoruz. Eylül ayı içerisinde belki de bu hareket, hiç kimsenin umut etmediği ve göremediği bir şaşaayla büyük kitlelerle Ankara'da toplanıp büyük kongresini yapacak."