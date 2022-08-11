Remzi Çayır'dan AKP İktidarına: "20 Yılda Milleti Getirdiğiniz Yer Umutsuzluk Batağı" - Son Dakika
Üye Girişi

Remzi Çayır'dan AKP İktidarına: "20 Yılda Milleti Getirdiğiniz Yer Umutsuzluk Batağı"

11.08.2022 15:02

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “3 kişilik bir aile günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün çay simit yeseler aylık maliyetleri kaç para biliyor musunuz? 4 bin 500 lira. Sadece simit çay yeseler toplam giderleri 4 bin 500 lira. Elektrik faturasından bahsetmiyorum, sudan bahsetmiyorum, giyimden bahsetmiyorum, diğer temel gıdalardan da bahsetmiyorum. Bu millet nasıl yaşayacak saygıdeğer iktidarın sahipleri. 20 yılda milleti getirdiğiniz yer umutsuzluk batağı” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "3 kişilik bir aile günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün çay simit yeseler aylık maliyetleri kaç para biliyor musunuz? 4 bin 500 lira. Sadece simit çay yeseler toplam giderleri 4 bin 500 lira. Elektrik faturasından bahsetmiyorum, sudan bahsetmiyorum, giyimden bahsetmiyorum, diğer temel gıdalardan da bahsetmiyorum. Bu millet nasıl yaşayacak saygıdeğer iktidarın sahipleri. 20 yılda milleti getirdiğiniz yer umutsuzluk batağı" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, özetle gündeme dair şunları söyledi:

"Türkiye gerçekten zor ve artık dönülmez bir türlü umutsuzluğun çukuruna düşmüş vaziyette. Çukura düşürende 20 yıllık iktidardır. Kimse işi başkalaştırmasın. Kimse gerçeklerin arkasına yalancıktan kuyruklar oluşturmasın. Şu anda geldiğimiz tablonun temel sorumlusu şu anki iktidar ve iktidarın başındaki insanlardır. Kimse dış güç, iç güç aramasın. Bunlara milletin karnı tok. İşler iyi giderse dış güç yoktu. İşler ne zaman kötü giderse hemen dış güce bağla, kendini masumlaştır. Bu tür şeylere hiçbir zaman Türk milleti kanmamalıdır. Her iktidarın bir ömrü var. İbn-i Haldun'un ifadesiyle onlara sesleniyorum, 'Herkesin bir ömrü var, her faninin bir ömrü var, her iktidarın da bir ömrü vardır'. İşi zorlamayın, kendi tabii akışına bırakın, bırakın insanlar özgürce düşüncelerini söylesinler. Korkularla gelecek kuramazsınız.

"20 YILDA MİLLETİ GETİRDİĞİNİZ YER UMUTSUZLUK BATAĞI"

2002 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce bir söz söylemişti biliyorsunuz, çayla, simitle milletin önüne çıkıp bu çay bu simitle yaptığı hesaplamada 'eğer insanlar yarın bir gün çayın ve simidin zamlanmasıyla hayatlarının çekilmez bir hale geldiğini görürlerse bilsinler ki yönetenler acz ve umursamazlık içindedir. Özetle söylüyorum; yani yiyip, içiyorlar milletin malını' demişti. Şimdi simit birkaç bilemediniz bir yıl önce 2 yıl önce kaç liraydı? 1 liraydı değil mi? Çay kafede, kahvede, açık çay bahçelerinde ne kadardı, 1 liraydı. Simit kaç para şu an, 5 lira. Daha da pahalı olduğu yerler var. Çay kaç para normal yerlerde 5 lira. Kimi lüks veya benzeri kafelerde 15 lira, 12 lira. Tutturabildiğine… Peki 3 kişilik bir aile günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün çay simit yeseler aylık maliyetleri kaç para biliyor musunuz? 4 bin 500 lira. Sadece simit çay yeseler toplam giderleri 4 bin 500 lira. Elektrik faturasından bahsetmiyorum, sudan bahsetmiyorum, giyimden bahsetmiyorum, diğer temel gıdalardan da bahsetmiyorum. Bu millet nasıl yaşayacak saygı değer iktidarın sahipleri. 20 yılda milleti getirdiğiniz yer umutsuzluk batağı. Hala mı görmüyorsunuz? Birileri bu milletin hazinesine göz koymuş durumda. Milletin hazinesinden bir şeyler aşırıyorlar. Bir şeyler aşırırken milleti fakir bırakmak için her türlü yolu deniyorlar. Umut bitti.

"BU HAREKET 8 AYDA BÜYÜK KONGRESİNİ YAPACAK"

Bu hafta sonu 3 ilde birden kongre var. Nerede var; Manisa'da var, Kilis'te var, Batman'da var. Gelecek hafta nerede var; Kayseri'de, Sakarya'da var. Devam edip en kısa sürede eylül ayı içerisinde, 8 ayda büyük kongreye doğru gidiyoruz. Eylül ayı içerisinde belki de bu hareket, hiç kimsenin umut etmediği ve göremediği bir şaşaayla büyük kitlelerle Ankara'da toplanıp büyük kongresini yapacak."

YORUMLAR
500
Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı
Kaynak: ANKA

Remzi Çayır, Simit, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çayır'dan AKP İktidarına: '20 Yılda Milleti Getirdiğiniz Yer Umutsuzluk Batağı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Remzi Çayır'dan AKP İktidarına: "20 Yılda Milleti Getirdiğiniz Yer Umutsuzluk Batağı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement