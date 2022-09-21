Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu

21.09.2022 15:44
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir pastanede basın mensuplarıyla bir araya gelen Çayır, partisinin 2023 seçimleriyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ve 2023 seçimlerine girebileceklerini belirten Çayır, "Biz mevcut durumda seçime girebiliyoruz. 8 ay içerisinde 71 ilde kuruluşlarımızı tamamladık. 30 Ekim'de Ankara'da kongremizi yapacağız. Oraya da yoğun bir katılım bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de biz parti olarak kendi adayımızı çıkaracağız. Bunu da kongre sonrası arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek adayımızı da duyuracağız." dedi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Remzi Çayır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

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