REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL PARTİSİ İKTİDARINDA ŞEFFAF BİR DÜZEN KURACAĞIZ - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL PARTİSİ İKTİDARINDA ŞEFFAF BİR DÜZEN KURACAĞIZ

18.08.2022 14:25
REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL PARTİSİ İKTİDARINDA ŞEFFAF BİR DÜZEN KURACAĞIZ

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Milli Yol Partisi iktidarında derhal hesap verebilen, şeffaf, milletin kontrolüne açık, yargının bağımsız olduğu bir sistem, vekalet sistemlerinin reddedildiği bir düzen kuracağız.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Milli Yol Partisi iktidarında derhal hesap verebilen, şeffaf, milletin kontrolüne açık, yargının bağımsız olduğu bir sistem, vekalet sistemlerinin reddedildiği bir düzen kuracağız. Yaptığımız her değişiklik ve her reformun temelinde insanın bu ülkede birinci sınıf olarak yaşaması var' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, pandemi nedeniyle sadece Türkiye'de değil, dünya ülkelerinde de ekonominin durgunluğa girdiğini anımsatarak, 'Şu anda gelişmiş ve ortak akılla hareket eden toplumlar yeniden normalleştiler. Türkiye'de gittikçe ekonomide, yoksulluk, yolsuzluk anlamında irtifa kaybetmekteyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bir öneride bulunmak istiyorum. 'Ekonominin başına ekonomiden anlayan bir heyeti kayyum olarak atamasıdır.' Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye hizmet etmek, ülkeye iyilik yapmak istiyorsa, geleceğimizin kurtuluşuna vesile olacak ise, ekonomiden anlayan bir heyeti kayyum olarak atasın. Bakın neler oluyor, yarınımız dünden daha iyi olacak? diye konuştu.

'BU İNANÇLA YOLA ÇIKTIK BAŞARACAĞIZ'

Çayır, Milli Yol Partisi iktidarında bireysel hak ve özgürlükler, düşünce, inanç, seyahat özgürlüğünün yerine oturacağını ifade ederek, şunları söyledi:

'Kimse etnik kimliğinden, inancından, fikrinden dolayı kınanmayacak. Birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi bozmamak şartıyla. 'Millet olma, bir olma' özelliğimiz yok edilmediği müddetçe herkes renkli bir şekilde yaşasın. Milli Yol Partisi iktidarında derhal hesap verebilen, şeffaf, milletin kontrolüne açık, yargının bağımsız olduğu bir sistem, vekalet sistemlerinin reddedildiği bir düzen kuracağız. Mutlak anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) birinci derece rol aldığı bir yönetim biçimi kuracağız. Yaraları saracağız, bu gücümüz var. Yargı reformu, tarım reformu, yapısal reformlar Türkiye'yi insanının onurlu, şerefli yaşamasına hizmet edecek ve o şekilde dönecek. Yaptığımız her değişiklik ve her reformun temelinde insanın bu ülkede birinci sınıf olarak yaşaması var. Bizim için kutsal olan insanın kendisi, insanın yaşamı ve geleceğidir. Bu inançla yola çıktık ve başaracağız.? (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Remzi Çayır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL PARTİSİ İKTİDARINDA ŞEFFAF BİR DÜZEN KURACAĞIZ - Son Dakika

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