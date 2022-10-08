Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: "Sakın. Basın Özgürlüğüme, Sosyal Medya Özgürlüğüme Dokunma. Beni Susturmaya Çalışma"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TBMM Genel Kurulu gündemindeki "Sansür Yasası" ile ilgili, "İktidara sesleniyorum. Kendi geleceğini kurgulamak ve kazanmak için, iktidarı elde tutmak için sosyal medyayı da kendi havuzu haline getirmemeli. Sakın. Basın özgürlüğüme, sosyal medya özgürlüğüme dokunma. Beni susturmaya çalışma. Özgürlüğümüzü korkulara yem edemeyiz, iktidarın keyfiliğine şu ya da bu şekilde feda edemeyiz" dedi.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çayır, şunları söyledi:

"SAKIN BASIN, SOSYAL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜME DOKUNMA, BENİ SUSTURMAYA ÇALIŞMA"

"İktidar seçim yaklaşırken sosyal medya ile ilgili düzenleme yapmak düşüncesinde bununla ilgili de ortaya bir proje koyuyor. Ama koyduğu proje ne yazık ki duyum ve şu andaki bilgiler ışığında; düşünce, fikir, inanç özgürlüğünü kısıtladığı ve kapattığı anlamına geliyor.

Buradan iktidara sesleniyorum, kendi geleceğini kurgulamak ve kazanmak için iktidarı elde tutmak için sosyal medyayı da kendi havuzu haline getirmemeli. Onun için buradan duyarlı Türk insanlarına sesleniyorum, dolayısıyla iktidar duysun diye, sakın ha sakın; basın özgürlüğüme, sosyal medya özgürlüğüme dokunma. Şu veya bu şekilde beni susturmaya çalışma. Konuşan Türkiye geleceği kurar, iktisadi anlamda gelişir sosyal anlamda mutlu olur. Onun için konuş Türkiye, susma. Konuş Türkiye, sakın özgürlüğüme dokunma.

Bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyayı duyan milletin ve kamuoyunun duyarlı olabileceği yere kadar sürdürmeyi… Çünkü bir yerde özgürlük olmazsa insanlık olmaz, istikbal, huzur güvenlik, iktisadi gelişme olmaz. Herkes bilmelidir ki geleceğimizin de şimdi rahat yaşamamızın anahtarı özgürlüğümüzdür. Özgürlüğümüzü korkulara yem edemeyiz. Özgürlüğümüzü iktidarın keyfiliğine şu ya da bu şekilde feda edemeyiz. Hürriyetimize sahip çıkacağız, irademize sahip çıkacağız."

Çayır ayrıca, partisinin genel merkezinde bugün yapılan MYK toplantısı öncesinde de gündemi değerlendirdi. Çayır, konuşmasının başında dün partisi için acı bir gün olduğunu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Karakaş'ın vefat ettiğini belirterek bunun büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Çayır'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar;

"GÖRÜLEN DAVA ÖRGÜTLÜ DELİL KARARTMAKTAN AÇILMASI GEREKİRKEN ADİ HIRSIZLIKTAN AÇILIYOR"

"Çarşamba günü Kahramanmaraş'taydık Muhsin Yazıcıoğlu davası görüldü. Ne yazık ki bu dava birileri tarafından içi boşaltılmış, kamuoyuna dönük mahkeme görülüyor mu görülüyor, havasına büründürülmüş. Suikast davası açılmıyor, hırsızlık davası görülüyor. Bizimle dalga geçiliyor, içi boşaltılmış, sulandırılmış bir dava. Görülen dava örgütlü delil karartmaktan açılması gerekirken adi hırsızlıktan açılıyor. Adam gibi görün davayı, göz boyamayın. Yarın bir gün bu millet yakanıza yapışır. Türk milletinin yüzde 99'u Muhsin Yazıcıoğlu öldürüldü diyor kaza ise çıkın anlatın adam gibi.

"DEMİREL'İN, ÖZAL'IN, TAYYİP BEY'İN ZENGİNLERİ… DEĞİŞEN BİR ŞEY VAR MI, YOK?"

Türkiye siyaseti, yönetimi, sistemi de amacına uygun olmayan bir hale getirilmiş vaziyette. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler birbirinin kopyası. Temel problemleri çözmemişiz, adaleti ve liyakati ötelemişiz. Milli Yol bu ezberi bozmak için çıktı. Tuzun bile koktuğu bir sistemi değişime ve dönüşüme uğratmak için yola çıkmış bir parti. Mevcut siyasi iktidar korkutarak siyaset yapmayı tercih ediyor. Oy devşirerek iktidarlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Millet günlük yaşıyor, rızık peşinde iken bütün iktidarlar kendilerini partilerini düşünmüşler. Demirel'in, Özal'ın Tayyip beyin zenginleri… Değişen bir şey var mı, yok? Bu kokuşmuşluğu yok edeceğiz. Bu ülkede insanlar cumhur millet ittifakıma mahkum mu? Senin golün iki üç oy daha fazla almak mı, sen ahvalimizi değiştirdin mi? 20 yıldır yapamadığın hangi şey var, kim elini tuttu sana engel oldu? Tek başına iktidardın ne yaptın?

"SAVAŞ HALİNDEKİ RUSYA'YA YÜZDE 158 DEĞER KAYBEDİYOR SENİN PARAN"

2002 yılında bir Bulgar parası bizimle hemen hemen eşitken şu anda 9,44 TL, onların bir levası bizim 10 misli. Gürcistan komşumuz, 1 yıl önce 2,8 TL şu anda 6.6 TL, giriyorlar Hopa'dan, Artvin'den Türk'ün ucuz malını eve götürüyorlar. Irak dinarı bir yılda yüzde 113 bizim para karşısında değer kazanıyor. Azerbaycan manatı bir yılda yüzde 110 değer kazanıyor, bir manat 10.9 TL. Savaş halindeki Rusya'ya yüzde 158 değer kaybediyor senin paran. Suriye, parası karşısında TL bir yılda yüzde 111 değer kaybetmiş, savaş halinde, içimizdeki göçmenlerin ülkesinde bizim para karşısında parası değer kazanıyor.

"MİLLETİ UYANDIRMAK BİZİM İŞİMİZ"

Türkiye'nin yeni bir sese, yola ihtiyacı var, eski kafayla bu iş olmaz. Türkiye'de 35 milyon insan borçla yaşıyor bu da resmi, borcu borçla kapatan vatandaşlarımızın sayısı hariç. Her şeyi iktidarı yeniden nasıl kurarız üzerine kurguluyorlar. Alevileri bu sefer gündemine alıyor buradan oy devşirir miyim diye. Onlar için gücü elinde tutmak lazım. Milleti uyandırmak bizim işimiz. İktidar seçime doğru alanları daraltmak için adımlar atmaya devam edecek çünkü farklı ses, hakikatin sesini istemiyor. Kılıçdaroğlu'nu kendine göre bulmuş onunla oyun oynuyor. Yarın bir gün Milli Yol yola çıkınca onunla oynayamayacaklar. Bana kimse siyaseten, kazanç açısından yalan söyleyemez, milletin aleyhine el kaldırtamaz. Biz Milli Yol olarak bu kokuşmuş, köhne düzeni değişime uğratarak Türkiye'de her şeyi normalleştirmeyi hedefliyoruz. Siyaseti özgürleştireceğiz ve süreli hale getireceğiz, sonsuz siyasete hayır. Bu hareket saltanata da keyfiliğe de son verecek. Anka kuşu yola çıktı. Bizler yeniden küllerinden yeniden doğan birer Bozkurt birer Anka kuşuyuz. Bunlar giderse ne olur Kılıçdaroğlu gelirse ne olur endişesinden uzak dur. Gam yok, keder yok, gelecek var."