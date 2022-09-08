Remzi Çayır: "Hiçbir Sebep Zamanında Yapılacak Seçimlerin Ötelemesine Yol Açamaz"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Yunanistan'la havada veya karada yalandan gerçekten kimi sürtüşmeleri bahane ederek, seçimi ertelemeye kalkarsan, bu yolu yapmaya çalışıyorsan yapma. Bayat bir yol, kimse bu yolu tutmaz ve sen aynı İstanbul'da yaptığın yanlışın, çukurun içine düşersin. Kimse kurtaramaz seni. Demokrasinin önüne engel koyma. Hiçbir sebep zamanında yapılacak seçimlerin ötelemesine yol açamaz… Sandık zamanında milletin önüne konmalıdır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Çayır, gündeme dair kısaca şunları söyledi:

"Doğu Türkistanlıların acılarını, yaşadıklarını dünyanın bilmesini istiyoruz. Koca bir hapishaneye çevrilmiş Doğu Türkistan coğrafyası gerçekten herkesin seyrettiği bir hale dönüştü. Türkiye'de iktidarı elinde tutanlar, Türk devletleri ile ilgili kimi organizasyonlar yaparken Doğu Türkistan'ı unutmaları hatta yok saymaları, olup biteni sanki yaşanmamış gibi kabul etmeleri gerçekten acı verici, yürek kanatıcı. Mihmandarları Mao'cu bazı siyasileri öne katarak onların sözlerini ve onların bilgileri ışığında yol almaları hepimiz adına vicdan adına karartıcıdır. ve gerçekten utanç vericidir. Buradan dünya kamuoyuna, Türk kamuoyuna sesleniyorum; Doğu Türkistan gerçekten acı çekiyor, zulüm altında inliyor. Bu konuda herkes bulunduğu yerden sesini yükseltmeli, tepkisini vermeli, başka çaremiz yok.

"TÜRKİYE'NİN DERHAL AKILLI, TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLECEK KADROLARA İHTİYACI VAR"

Şu an gerçekten Türkiye'nin derhal akıllı, rasyonel, Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'yi yönetebilecek kadrolara ihtiyacı var. Bazıları soruyor, 'Neden çıktınız' diyor. İşte bunun için çıktık. Eğer başarılı olsalardı, eğer Türkiye'yi adaletle, liyakatle, üretimle, borç ekonomisiyle değil de üretimle yönetselerdi bu parti doğmazdı…Türkiye 130 yıllık bir ezberin son halkasında AKP'yi ortaya koyunca mecbur kaldık çıktık. Çıktık başka yolumuz yoktu. Çünkü ortalık Kel Ali'ni Bağına döndü. Yani ucube bir sistemle Türkiye yönetiliyor.

"HİÇBİR SEBEP ZAMANINDA YAPILACAK SEÇİMLERİN ÖTELEMESİNE YOL AÇAMAZ"

Adam sıkıştığında içteki problemleri azaltmak için, milletin dikkatini başka yöne çevirmek için Yunanistan'a kaba dayılık ediyor. veya başka şeyler yapıyor. Gerçekte böyle bir şey yok. Elbette ki ben Mavi Denizin de ülkenin de gururumuzun da karakterimizin de korunması bizim önceliğimizdir. Milletin hukuku bütün hukukların üzerindedir. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ama bunu tutar naylon davranışlarla, içi boş kof davranışlarla söylerseniz işin tadı da kaçar, inandırıcılığı da biter… Uyarıyorum buradan kamuoyu da duysun kendisi de duysun; sürtüşmeden doğan, Yunanistan'la havada veya karada yalandan gerçekten kimi sürtüşmeleri bahane ederek, seçimi ertelemeye kalkarsan, bu yolu yapmaya çalışıyorsan yapma. Bayat bir yol, kimse bu yolu tutmaz ve sen aynı İstanbul'da yaptığın yanlışın, çukurun içine düşersin. Kimse kurtaramaz seni. Demokrasinin önüne engel koyma. Hiçbir sebep zamanında yapılacak seçimlerin ötelemesine yol açamaz… Sandık zamanında milletin önüne konmalıdır."