MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ - Son Dakika
Üye Girişi

MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ

10.03.2022 13:47

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin takındığı tavrı doğru bulduklarını söyleyerek, 'İki ülkeyle hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimiz var. İki ülkenin Dış İşleri Bakanını Antalya'da görüşmeye davet edilmesi doğru.

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin takındığı tavrı doğru bulduklarını söyleyerek, 'İki ülkeyle hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimiz var. İki ülkenin Dış İşleri Bakanını Antalya'da görüşmeye davet edilmesi doğru. Barışa kim katkı sağlıyorsa, barışı kim büyütecek ve genişletecekse, sağlayacaksa ona cesaret ve destek verilmelidir. Hükümetin bu konudaki teşebbüslerini destekliyoruz ve doğru buluyoruz' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, günümüzde elinde güç olanların güçsüzlere tahakkümü ve dayatması olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN TAVRI DOĞRU

Rusya-Ukrayna savaşında çocukların ve kadınların azaplarını yürekten hissettiklerini ifade eden Çayır, 'Savaşta en çok zedelenen ve savaşta en etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Ne yazık ki, hep böyle olmuş. Savaşı çıkaranlarda tuhaf gerekçeler sunuyorlar. Bir ülkenin nasıl hareket edeceğine başka bir ülke karar verecekse, ülkelerin bağımsızlığından söz edilebilir mi' Bu doğrultuda Sovyet Rusya rüyası gören Putin, bu sevdadan vazgeçmelidir. İnsanlar yeni dünyaya yeni medeniyetlere kapı açmaktalar. Siz hala Soğuk Savaşın Sovyet Rusya'sını özlüyorsanız vay halinize. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında takındığı tavrı bu anlamda doğru buluyoruz. İki ülkeyle hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimiz var. Bu anlamda da pozisyon alması doğru. İki ülkenin Dış İşleri Bakanını Antalya'da görüşmeye davet edilmesi doğru. Barışa kim katkı sağlıyorsa, barışı kim büyütecek ve genişletecekse, sağlayacaksa ona cesaret ve destek verilmelidir. Hükümetin bu konudaki teşebbüslerini destekliyoruz ve doğru buluyoruz. Aynı şekilde Montrö Sözleşmesi gereği boğazların silah taşıyan gemilere kapatılması çok doğru bir harekettir. Dolayısıyla bugün inşallah Antalya'dan olumlu sonuç çıkar. Umarız insanlar ölmez, evlerinden, barklarından belirsizliğe yolculuk yapmazlar? ifadelerini kullandı. (DHA)

MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ
MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ
MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı - Lavrov (2) Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı - Lavrov (2) Çin'den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama Çin'den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BARIŞA KİM KATKI SAĞLIYORSA ONA DESTEK VERİLMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement