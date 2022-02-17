Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada 'Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'taki davaya katıldıklarını söyledi. Çayır, dava ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hala hadisenin kıyısından kenarından dolaşılmaktadır. İşin ehemmiyeti ve aslı unutulmaktadır. Bu iş nasıl oldu' Bu işin müsebbibi kim? Kimler kurguladı? Kimler var? Bunların cevabı yerine çok basit, sırf milleti ve kamuoyunu yönlendirmeye, avutmaya yönelik birtakım adımlar atılmaktadır. Rahmetli genel başkanımız şehit edilmiş. Helikopterde aygıtları söken insanlar delil karartmadan, yok etmekten değil, adi hırsızlık davasından yargılanmaktalar. 3 gün boyunca Kahramanmaraş'ta görülen davanın esası budur. Şu anda bunun dışında hiçbir dava yok. Sivas'ta görülen dava daha farklı bir şey. Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye ne yazık ki, gerçeklerle yüzleşmek yerine bazı hakikatlerin üzerine örtmekte mahir. Bütün iktidarlar bugüne kadar böyle yapmış. Hala 40 sene önce ölenlerin şu an bile katilleri, suçluları yok. Türkiye faili meçhulleri bu şekilde fazlalaştırdığı müddetçe istikbal ve gelecek anlamında da milletin endişe duyması çok normal. Milli Yol Partisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz bu davayı kapattırmayacağız. Bu dava milletin gönlünde, vicdanında nasıl açıksa, açık kalmaya devam edecek. Takipçisi olmayı sürdüreceğiz? diye konuştu.

'YETKİLİLERİN DERHAL GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMESİ GEREKİYOR'

Çayır, Giresun'da eski nişanlısı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk (16) ile ilgili, 'Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Hükümet, kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları, partiler bir araya gelerek buna bir önlem almak zorundalar. Bunu önleyemezsek aslında katledilenler, bıçaklananlar öz kızlarımızdır. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız' dedi.