Üye Girişi
Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması - Son Dakika

Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması

17.02.2022 14:02

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada 'Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada 'Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'taki davaya katıldıklarını söyledi. Çayır, dava ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hala hadisenin kıyısından kenarından dolaşılmaktadır. İşin ehemmiyeti ve aslı unutulmaktadır. Bu iş nasıl oldu' Bu işin müsebbibi kim? Kimler kurguladı? Kimler var? Bunların cevabı yerine çok basit, sırf milleti ve kamuoyunu yönlendirmeye, avutmaya yönelik birtakım adımlar atılmaktadır. Rahmetli genel başkanımız şehit edilmiş. Helikopterde aygıtları söken insanlar delil karartmadan, yok etmekten değil, adi hırsızlık davasından yargılanmaktalar. 3 gün boyunca Kahramanmaraş'ta görülen davanın esası budur. Şu anda bunun dışında hiçbir dava yok. Sivas'ta görülen dava daha farklı bir şey. Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye ne yazık ki, gerçeklerle yüzleşmek yerine bazı hakikatlerin üzerine örtmekte mahir. Bütün iktidarlar bugüne kadar böyle yapmış. Hala 40 sene önce ölenlerin şu an bile katilleri, suçluları yok. Türkiye faili meçhulleri bu şekilde fazlalaştırdığı müddetçe istikbal ve gelecek anlamında da milletin endişe duyması çok normal. Milli Yol Partisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz bu davayı kapattırmayacağız. Bu dava milletin gönlünde, vicdanında nasıl açıksa, açık kalmaya devam edecek. Takipçisi olmayı sürdüreceğiz? diye konuştu.

'YETKİLİLERİN DERHAL GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMESİ GEREKİYOR'

Çayır, Giresun'da eski nişanlısı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk (16) ile ilgili, 'Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Hükümet, kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları, partiler bir araya gelerek buna bir önlem almak zorundalar. Bunu önleyemezsek aslında katledilenler, bıçaklananlar öz kızlarımızdır. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması
Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması
Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması

YORUMLAR
500

Sıla Şentürk, Remzi Çayır, Giresun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
13:39 Seri tacizci müdür, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da başını yaktı
22:57 Sonunda bu da oldu: Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi
13:26 Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement