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Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var - Son Dakika

Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var

03.02.2022 14:24
Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, 'Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir çıkışa, sahici, rasyonel, akılcı, dünyaya entegre olan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol o anlayışı inşallah karşılayacak' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, 'Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir çıkışa, sahici, rasyonel, akılcı, dünyaya entegre olan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol o anlayışı inşallah karşılayacak' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında haftalık basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu. Çayır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladığını anımsattı. Çayır, Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, 'Özellikle düşük gelirli, sabit gelirle çalışan vatandaşlarımız, işçilerimiz, memurlarımız ve tek bir maaşla ailesini geçindiren vatandaşlarımız zor durumdadırlar. Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir çıkışa, sahici, rasyonel, akılcı, dünyaya entegre olan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol o anlayışı inşallah karşılayacak. Milletimizin beklediği, umut ettiği yarınlara kavuşmak yakın. Yeter ki, milletimizle buluşalım. Burada hepimize görev düşüyor' ifadelerini kullandı.

Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var
Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var
Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var

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Siyaset, Türkiye, Milli, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var - Son Dakika


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