Remzi Çayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: "Ekonominin Başına Ekonomiden Anlayan Bir Heyeti Kayyum Olarak Atasın"

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şu anda eğer Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye hizmet etmek, ülkeye iyilik yapmak istiyorsa geleceğimizin kurtuluşuna vesile olacak ise ekonomiden elini çeksin, ekonomiyi anlayan bir heyeti kayyum olarak atasın" önerisinde bulundu.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 17 Ağustos depremi başta olmak üzere tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çayır'ın gündeme dair açıklamaları şöyle:

"ERDOĞAN'A ÖNERİM, EKONOMİNİN BAŞINA EKONOMİDEN ANLAYAN BİR HEYETİ KAYYUM OLARAK ATAMASIDIR"

"Buradan Sayın Cumhurbaşkanına bir öneride bulunuyorum. Belki de son zamanlarda yapacağı en büyük iyilik nedir biliyor musunuz? Ekonominin başına ekonomiden anlayan bir heyeti kayyum olarak atamasıdır. Yapılacak tek şey bu. Şu anda eğer Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye hizmet etmek, ülkeye iyilik yapmak istiyorsa geleceğimizin kurtuluşuna vesile olacak ise ekonomiden elini çeksin, ekonomiyi anlayan bir heyeti kayyum olarak atasın. Bakın neler oluyor. Rabbim şahit olsun ki yarınımız dünden iyi olacak. Gelecek dünden daha iyi olacaktır.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, TÜRKİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR"

Başından beri buradan, burada bulunan arkadaşlar bilirler, bir şeyi savundum. Ne dedim; Türkiye'nin toprak bütünlüğü Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçer. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın dedim mi? Dedim. Bunlar ne dedi, 'Esed'len masaya mı oturacağız'. Ne yapacaksın? Rusya ile oturuyorsun, İran ile oturuyorsun, Ermenilerle oturuyorsun, Amerika ile oturuyorsun… Neyi konuşuyorsun, onlarla Suriye'yi konuşuyorsun. Muhatap Esed, direkt niye konuşmuyorsun, 'Konuşmam'. Sebep, kendilerince… Suudlarla konuştun, Arap Emirlikleriyle konuştun, İsrail'le şimdi sıkı fıkısın. Para bitti İsrail'le her türlü sıkı fıkı güzel. Para bitti. Hazine boş, tam takır. Para arıyorlar. Finans çevreleri Yahudiler. Yahudilerle dost olmak zorundalar şu an. Olamazlarsa para tükendi… Dedim ki, buradan, kaç sefer yaa… Akıl sahipleri başkalarından akıl alan insanlardır. 'Yok' dediler. Toprak bütünlüğü Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. İçinde olmadığımız bir savaşın tarafı olamayız. Savaşın ceremesini Türk Milleti yüklenemez."