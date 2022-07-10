Milli Yol Partisi, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Milli Yol Partisi, vatandaşlarla bayramlaştı

10.07.2022 16:25
Milli Yol Partisi, vatandaşlarla bayramlaştı

MİLLİ Yol Partisi, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarla bayramlaştı.

MİLLİ Yol Partisi, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarla bayramlaştı.

Milli Yol Partisi, partisinin genel merkez binasında Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldi. Parti heyetinde Parti Genel Sekreteri Haşim Yanar, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Ekşi yer aldı. Heyet vatandaşların bayramını kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdulsamet Elçi, vatana ve millete karşı sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Türk milletinin toplumsal bir huzura, umuda kavuşması için elimizden gelen çalışmaları gece gündüz, bayram seyran demeden yürütüyoruz. Bu bağlamda halkımızla bayramın 2'nci günü bayramlaşma merasimimiz vardı. Gelen katılan tüm kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletmekle beraber toplumun tamamını kucaklamaya yönelik bir siyasi söylem geliştiren, bir siyasi öneriyle sahada bulunan bir siyasi parti olarak toplumumuzun tamamını kucaklıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yunus Ekşi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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