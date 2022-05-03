MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI

03.05.2022 15:53

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile bayramlaştı.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile bayramlaştı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Ramazan Bayramı nedeniyle Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Remzi Çayır ve siyasi partilerin temsilcileri karşılıklı olarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Çayır daha sonra parti genel merkezinde düzenlenen programda partilileriyle bayramlaştı.

Burada konuşan Çayır, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "İnşallah bu bayram; insanların mutlu, huzurlu, yarından endişe duymadığı günlere vesile olur. Biz Milli Yol Partisi olarak üretime dayalı, insan onuru ve şerefine dayalı, üreterek büyüyen, borçlanarak değil, insanları küçük görerek değil; insanı insan yerine koyarak, 'Ben insanım bu ülkede yaşıyorum' diyen bir sisteme kavuşana kadar mücadelemiz devam edecektir. O mücadelenin önderi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bu yolu açmıştı. Onun yarım kalmış bir hayali vardı. O hayali Türk milletinin bağımsız, Türk insanının şerefli yaşamasıydı. Onun yol arkadaşları olarak hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Adına, kendinin de bir toplantı da ifade ettiği gibi bu yol 'Milli Yol' dedik. O yol Milli Yol, o yol bağımsızlık yolu, o yol insanın onurunu ve şerefini yaşatma yolu" dedi. (DHA)

MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI
MİLLİ YOL, SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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