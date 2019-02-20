Son Dakika Haberleri: Milli Yüzücü Batuhan, Başkan Toçoğlu'nu Ziyaret Etti

Milli Yüzücü Batuhan, Başkan Toçoğlu'nu Ziyaret Etti

41 dakika önce

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Milli Yüzücü Batuhan, Başkan Toçoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, antrenör Sinan Ölüş ve milli yüzücü Batuhan yer aldı.

Gebze'de 25-27 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran Batuhan'ı tebrik eden Toçoğlu, kendisine hediye takdim etti.

Toçoğlu, her zaman sporu öncelediklerini belirterek, "Sporcularımıza destek sunduk. İlçelerimize gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde yetişen sporcularımızın milli formayla ülkemizi temsil ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ecrin kardeşimizin diğer sporcu arkadaşlarımıza güzel örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah Sakarya, sporcu şehri olmaya davam edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Türkiye, Zeki Toçoğlu, Spor
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