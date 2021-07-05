Milli yüzücü Defne Taçyıldız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2: 09: 37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.
Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.
Kaynak: AA
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