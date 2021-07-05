Milli yüzücü Defne Taçyıldız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2: 09: 37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi. Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.

Son Dakika

Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı

Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı