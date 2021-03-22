Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı - Son Dakika

Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı

22.03.2021 16:06
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı, System.String[]

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2019 yılında 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederek tarihi başarı kazanan Derin Toparlak, Bireysel Bahar Kupası yarışında elde ettiği dereceleriyle dünyada en iyi dereceye sahip olan sporcu oldu.

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2019 yılında 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederek tarihi başarı kazanan Derin Toparlak, Bireysel Bahar Kupası yarışında elde ettiği dereceleriyle dünyada en iyi dereceye sahip olan sporcu oldu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcusu Derin Toparlak, 2019 yılında Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarısına yenisini ekledi. Milli sporcu, Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta sonunda yapılan Bireysel Bahar Kupası yarışında büyükler paletli yüzmede 200 metrede 1: 25.41, 400 metrede 3: 07.30, 800 metrede 6: 31.33 ve 1500 metrede 12: 40.70'lik derecelerle birincilik elde etti. 21 kulüpten 300'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Derin Toparlak, ayrıca 1500 metredeki 12: 40.70'lik derecesiyle bu sezon dünyada en iyi dereceye sahip sporcu unvanına ulaştı. Ayrıca iki hafta önce de havuz apneası milli takım kadrosunda ve paletli yüzme kadrosunda yer alan Derin Toparlak, iki branşta da dünya şampiyonluğuna oynayan ilk sporcu oldu.

DERİN TOPARLAK: DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUMBütün hayalinin Ay-Yıldızlı Bayrağı göndere çektirmek olduğunu dile getiren Derin Toparlak, "Canberk hocam ile bunu başarabilmek için gece gündüz çalıştık ve Avrupa şampiyonu olduk. Bu sene de dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize aynı gururu bir kez daha yaşatmak istiyorum. Bunun için de çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Elimden geleni yaparak hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Bana her zaman destek olan kulübüme, antrenörüme ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.CANBERK BABAOĞLU: YENİ BİR HEDEFE DOĞRU YOLA ÇIKTIKDerin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu, "Derin ile birlikte 5 yıldır sürdürdüğümüz planlama sonucunda Avrupa şampiyonluğu kazandık. Elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyarken yeni bir hedefe doğru yola çıktık. Amacımız bir ilki yaşatıp hem paletli yüzmede hem de havuz apneasında birinci olmak istiyoruz. Görkemli bir şekilde Türk Bayrağı'mızı dalgalandırmak için milletimizden dualarını bekliyoruz" diye konuştu. AHMET MURAT BÜLBÜL: GURUR YAŞATACAKLARINA İNANCIMIZ TAMBakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise kuruluşlarının 25'inci yılında milli sporcu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu'nun kendilerine gurur yaşatacağına inandıklarını dile getirerek, "Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Tüm çalışmalarımız boyunca kulüp olarak bizi destekleyen sporcumuzun da buraya gelmesini sağlayan Bakırköy Belediyesi Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı
Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı

Avrupa Şampiyonası, Gümüş Madalya, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı - Son Dakika Spor


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