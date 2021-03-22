Milli yüzücü Derin Toparlak iki branşta dünya şampiyonluğu adayı

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2019 yılında 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederek tarihi başarı kazanan Derin Toparlak, Bireysel Bahar Kupası yarışında elde ettiği dereceleriyle dünyada en iyi dereceye sahip olan sporcu oldu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcusu Derin Toparlak, 2019 yılında Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarısına yenisini ekledi. Milli sporcu, Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta sonunda yapılan Bireysel Bahar Kupası yarışında büyükler paletli yüzmede 200 metrede 1: 25.41, 400 metrede 3: 07.30, 800 metrede 6: 31.33 ve 1500 metrede 12: 40.70'lik derecelerle birincilik elde etti. 21 kulüpten 300'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Derin Toparlak, ayrıca 1500 metredeki 12: 40.70'lik derecesiyle bu sezon dünyada en iyi dereceye sahip sporcu unvanına ulaştı. Ayrıca iki hafta önce de havuz apneası milli takım kadrosunda ve paletli yüzme kadrosunda yer alan Derin Toparlak, iki branşta da dünya şampiyonluğuna oynayan ilk sporcu oldu.