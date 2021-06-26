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Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü

26.06.2021 09:28

Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü Emine Avcu Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Serisi Paralimpik Yüzme Branşından bronz madalya ile dönen milli yüzücü Emine Avcu, Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü

Emine Avcu Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı

İSTANBUL - Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Serisi Paralimpik Yüzme Branşından bronz madalya ile dönen milli yüzücü Emine Avcu, Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Gençlerden kendilerine inanmalarını gerektiğini ifade eden, "Bu sene inşallah Tokyo Dünya Paralimpik oyunlarında ülkemi temsil edeceğim. Hayatta tek varlığım sadece sağ kolum. Nasıl göründüğümüzün hiçbir önemi yok. Ben yapabiliyorsam sizlerde yapabilirsiniz, kendinize güvenin" dedi.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Serisi Paralimpik Yüzme Branşına 48 ülkeden 340 sporcu katıldı. Doğuştan sol kolunun yarısı ve iki bacağı olmayan Emine Avcu, 50 metre sırt, 50 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre kurbağa branşlarında Paralimpik Oyunları B barajı ayrıca 150 metre karışık stil ve 50 metre kelebek stilinde A barajını geçerek, 150 metre karışık sitilde bronz madalya kazandı. Bronz madalya kazanan Avcu, Olimpiyat A barajını geçti. Bu sene Ağustos ayından düzenlenecek olan Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

Çatalca'da yaşamını sürdüren Emine Avcu, spor ile 23 yaşında tanıştı. Avcu'nun elde ettiği başarılar ve antrenörü Duran Arslan, spor hayatında ki motivasyonunun en büyük kaynağı. Emine Avcu, sporla ilk tanıştığı zamanlar 6 ay boyunca toplu ulaşım araçlarını kullandı.

Ergenlik döneminde kendi potansiyelinin farkına vardığını söyleyen Emine Avcu, " Spora 3 yıl önce başladım. O zamanlar ergenlik dönemimdeyken, artık düşünebilme yetimin farkına vardım. O süreçte kendime şu soruyu sordum 'Emine herkesin varoluşunun bir sebebi var, sen bunu ortaya nasıl çıkarabilirsin?' Bende bunu spor ile yapabileceğimin farkına vardım. Sadece spor isimlerini araştırdım. O zaman içime yüzme sporunun benim için iyi bir başlangıç olacağı doğdu. Yüzmeyi seçtim. O senenin içerisinde hocam Duran Arslan ile tanıştım. Bana kısa sürede yüzmeyi öğretti, tekniğimi geliştirdi. 2018 yılında ilk yarışmama Niğde'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasına beni dahil etti. Orada 3 Dünya A barajı, 1 Dünya B barajı geçtim" diye konuştu.

"Kolay olmadı ama pes etmedim"

Spor hayatının engelli bir birey olarak oldukça zor geçtiğini belirten Emine Avcu, " Tabi ki bu süreçler hiç kolay geçmedi. Çatalca'da yaşadığım için, Beylikdüzü'ne gelebilmek için 1.5 saat yol çekiyordum. Otobüslerde ulaşım esnasında zorluklar yaşıyordum. Ama hiç pes etmedim. Her gün inancıma yönelik çalışmalarımı gerçekleştirmek için hayallerim için o yolu çektim. 8 ay boyunca 1.5 saatlik bu zorlu yolculuk devam etti. O süreçte üniversite sınavını da kazanınca kendi ayaklarımın üstünde durmam gerektiğinin farkına vardım ve yurda yerleştim" diye konuştu.

"Hayatta Tek Varlığım Sadece Sağ Kolum"

Almanya'dan bronz madalya ile dönen Emine, gençlerden kendilerine inanmalarını gerektiğini söyleyerek, "Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya serilerine katıldım. Çok zorlu bir yarışmaydı. O yarışmada, 2 Dünya Olimpiyat A barajı, 4 Dünya Olimpiyat B barajı geçtim. Bu sene inşallah Tokyo Dünya Paralimpik oyunlarında ülkemi temsil edeceğim. Hayatta tek varlığım sadece sağ kolum. Nasıl göründüğümüzün hiçbir önemi yok. Ben yapabiliyorsam sizlerde yapabilirsiniz, kendinize güvenin" ifadelerini kullandı.

Emine ile 3 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyen antrenör Duran Arslan," Emine ile beraber 3 yıldır antrenman yapıyoruz. Emine çok yetenekli bir sporcu. Çok uzaklardan geliyordu, Çatalca'nın bir köyünden Beylikdüzü'ne geliyordu. Ulaşım konusunda 8 ay boyunca çok sıkıntılar çekti. Sonra Türkiye şampiyonu olunca onu yurda yerleştirdik. Şuan da haftanın 7 günü antrenman yapıyor. Olimpiyat A ve B barajları geçiyor. Bu sene inşallah Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek ve orada final yüzecek. Bizim hayalimiz Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek ve 2022 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında da madalya kürsüsüne çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak bizim en büyük hayalimiz. Tüm özel çocuklarımızı spora ve yüzmeye davet ediyoruz. Bakanlıklarımızın havuzları tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak açık. Orada cevherleri bulduğumuz zaman biz çocuklarımıza sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz " dedi.

Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü
Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü
Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü
Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya ile döndü - Son Dakika


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