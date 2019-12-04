Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,...
Son Dakika Spor Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,... - Son Dakika Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,...

6 saat önce

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,..., System.String[]

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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