Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu
19.10.2020 00:21
Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.
Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.
Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.
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