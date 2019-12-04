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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı

6 saat önce

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı, System.String[]

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenenh Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı, 25.82'lik derecesiyle ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Sakçı, Türkiye'ye bu dalda ilk madalyasını kazandırarak adını tarihe yazdırdı.

(İHA)

Avrupa, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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