Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek - Son Dakika

Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek

24.03.2021 13:15
Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek, System.String[]

Abdi İbrahim, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı'nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Abdi İbrahim, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı'nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk ilaç sektöründe yine bir ilke imza atarak amacı, dokunduğu hayatları iyileştirerek ülke ve toplum için değer yaratmak olan ve "sağlık ve spor", "sosyal inovasyon", "gençlerde bilim farkındalığı yaratma" ile "toplumsal ihtiyaçlar için gönüllülük projeleri" olmak üzere 4 ana konuya odaklanan yepyeni bir toplumsal yatırım programı hayata geçirdi.

Abdi İbrahim, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli parçalarından birisi olan ve 2021 yılından itibaren uzun vadeli bir bakış açısı ile hayata geçireceği söz konusu program çerçevesinde, Emre Sakcı'nın başarı yolculuğuna, 4 yılı kapsayan uzun soluklu bir sponsorluk anlaşmasıyla destek verme kararı aldı.

Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan rekortmen yüzücü ile Abdi İbrahim arasındaki sponsorluk anlaşması, Abdi İbrahim'in Maslak'taki genel merkezinde imzalandı.

"Sportif başarı, ülke markasına katkı sunan en etkili araçlardan biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ülkelerin en büyük gücünün uluslararası alanda imza attığı başarılar olduğunu belirterek, attıkları her adımda ülke markasını yüceltmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Sportif başarının ülke markasına katkı sunan en etkili araçlardan biri olduğunu aktaran Barut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olimpiyatlar, her ülkenin kendisini gösterebileceği en kuvvetli sahne. O sahneye çıkabilmek, orada yarışabilmek büyük bir azim ve mücadele gerektiriyor. Bu azmi sergileyen genç sporcularımızın yanında olmaya kararlıyız. Abdi İbrahim olarak ilk adımı milli yüzücümüz Emre Sakcı ile atıyoruz ve Olimpiyat A barajını geçen başarılı yüzücülerimizle devam etmeyi planlıyoruz."

Milli yüzücü Emre Sakcı da Abdi İbrahim'in kendisine sponsor olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Abdi İbrahim'in sponsorluk desteği, benim gibi genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı. Abdi İbrahim'in yöneticileri benimle iletişime geçtiklerinden bu yana şirketin vizyonunu daha yakından tanıma imkanım oldu. Kendi sportif hedeflerimle, Abdi İbrahim'in hedefleri arasında inanılmaz bir eşleşme gördüm. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Olimpiyat ruhunda yeri olan pek çok anlamlı değeri bana şimdiden hissettirdikleri ve bilhassa uluslararası alanda başarı hedefleyen benim gibi bir sporcuyu destekledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim, Türkiye, Tokyo, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek - Son Dakika Ekonomi


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