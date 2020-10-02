Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı - Son Dakika

Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı

Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin 'kulacım kadar uzaktasın' sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzecek olan Milli Yüzücü Emre Seven, ilk kulacını attı.

Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin 'kulacım kadar uzaktasın' sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzecek olan Milli Yüzücü Emre Seven, ilk kulacını attı. Anamur burnundan yüzmeye başlayan Seven, parkuru 30-40 saat arasında tamamlayacak. Geçiş sırasında 100 binin üzerinde kulaç atacak olan Seven, geçişi tamamlarsa solo, durmadan ve kafessiz olarak bunu yapan ilk yüzücü olacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki limandan tekneye binen Emre Seven, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği tarafından belirlenen açık deniz yüzme kuralları gereğince doğal kıyıdan yüzme geçişine başlamak üzere Anamur burnuna gitti. Kıyıya giden Emre Seven, ellerini kaldırdı ve hakemlerden start için düdük bekledi.

Emre Seven: "Ben başaracağıma inanıyorum"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Seven, başaracağına inandığını ifade ederek, "Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Aylardır bu proje için hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel bir spor aktivitesi ve tanıtım olacak. Çok değerli teknik ekibimiz var. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Her şey kurallar çerçevesinde olacağı için bota çıkmak ve dokunmak dahi yasak. Peki nasıl besleneceğiz? Rutin olarak her saat başı veya 50 dakikada bir likit ve normal olarak beslenmemi gerçekleştireceğim. Sopayla bana yiyeceğim uzatılacak. Herhangi bir destek almadan gıdamı aldıktan sonra devam edeceğim. Yaklaşık 35 molam olacak" dedi.

Konuşmaların ardından hakemlerin düdüğüyle Seven, ilk kulacını attı.

100 binin üzerinde kulaç atacak

Yüzme geçişi Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği tarafından belirlenecek açık deniz yüzme kurullarına göre gerçekleştirilecek. 80 kilometre uzunluğundaki parkurun 30-40 saat arasına tamamlanması bekleniyor. Yüzüşü gerçekleştirecek Emre Seven, ilk kulacı attıktan sonra herhangi bir kara parçasına veya tekne, feribot, gemi ve benzeri gibi bir deniz aracına temas edemeyecek. Seven, yüzme geçişinde toplamda 100 binin üzerinde kulaç atacak. WOWSA kurallarına göre gerçekleştirilecek ve solo, durmadan ve kafessiz olarak yapılan ilk geçiş olacak. Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı Michael Read geçişi gözlemci olarak takip edecek.

Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı
Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Yüzücü Emre Seven ilk kulacını attı - Son Dakika Spor

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