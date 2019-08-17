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Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

11 dakika önce

Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.

Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu, System.String[]
Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.
Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.


Güney Kore, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
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