Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
11 dakika önce
Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu. Güney Kore
'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye
rekorunun sahibi oldu.
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