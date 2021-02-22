Milli yüzücü Melikşah Düğen, olimpiyat B barajını geçti

Milli yüzücü Melikşah Düğen, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda erkekler 200 metre sırtüstü stilde elde ettiği 2.00.93'lük derecesiyle olimpiyat B barajını geçti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, antrenörlüğünü Volkan Burak Tuncil'in yaptığı milli yüzücü Melikşah Düğen, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 18-21 Şubat'ta gerçekleştirilen Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası müsabakalarında yarıştı.

Melikşah, 200 metre sırtüstü stilde elde ettiği 2.00.93'lük derecesiyle, 2.01.03 olan olimpiyat B barajını geçmeyi başardı.

Açıklamada, "Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, olimpiyat B barajını geçerek Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İlimize bir çok Türkiye rekoru ve Avrupa'da aldığı madalyaların yanı sıra olimpiyat B barajını da kazandıran sporcumuzu ile onun bu seviyelere gelmesinde büyük pay sahibi olan antrenör Volkan Burak Tuncil'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.