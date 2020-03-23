Milli yüzücü Merve Tuncel'den koronavirüse karşı hijyen uyarısı

Milli yüzücü Merve Tuncel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Milli sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, Türkiye'nin de bütün dünya gibi koronavirüsle mücadele ettiğini hatırlattı.

Salgına karşı alınması gereken bazı önlemler olduğunu belirten Merve, "Öncelikle ellerimizi sık sık 20 saniye boyunca ovalayarak yıkamalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzımızı tek kullanımlık mendille kapatmalıyız. Mendil yoksa dirsek içini kullanmalıyız." dedi.

Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan milli yüzücü, "Ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize de dokunmamalıyız" ifadesini kullandı.