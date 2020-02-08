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Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı
6 saat önce
Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.
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