Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı - Son Dakika Spor

Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı

6 saat önce

Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı, System.String[]

Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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