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Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı
16 dakika önce
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12
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