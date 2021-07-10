Milli yüzücü Merve Tuncel rekorla Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 m serbest mesafesinde yarışan milli sporcu Merve Tuncel, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu. Deniz Ertan da aynı kategoride ikinci oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 55: 23'lük derecesi ile Avrupa gençler ve şampiyona rekoru kırarak, altın madalya kazandı. Aynı yarışta bir diğer milli sporcu Deniz Ertan da 16: 14: 26'lık derecesi ile Tuncel'in ardından Avrupa 2'ncisi oldu.