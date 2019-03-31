- Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ABD'ye gitti

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ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya Yardımları Durdurma Kararı Aldı

Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!