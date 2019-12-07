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Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa 3'üncüsü

6 saat önce

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa 3'üncüsü, System.String[]

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci madalya Ümitcan Güreş'ten geldi. İskoçya'non Glaskow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Güreş, bu derecesiyle Açık Yaş Yeni Türkiye Rekoru'nun da sahibi oldu.

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı ise 4'üncü sırada yer aldı. Sakçı, erkekler 100 metre kurbağalama finalini 56.58'lik derece ile bitirirken kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.


Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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